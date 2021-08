Forino (Av): VERSO LE ELEZIONI. Umberto Rubinaccio candidato a Sindaco di Forino “Lista pronta, scendo in campo per amore verso la mia gente”

Ha trovato spazio diverse volte il suo nome sulle nostre pagine riguardo ad una sua candidatura a Sindaco. Umberto Rubinaccio ex Consigliere di Minoranza ed imprenditore locale scioglie finalmente ogni remora e scende in campo ufficializzando la candidatura a sindaco.

“Per amore di Forino, per amore della mia gente, del nostro paese. E’ giunta l’ora di mettere da parte gli egoismi e di pensare al bene della comunità. Per questo ho deciso di metterci la faccia in prima persona e di candidarmi a sindaco. E’ il momento del coraggio e della responsabilità. E della competenza. Guido, con successo, un’azienda, adesso voglio provare a guidare Forino. Ovviamente, non da solo. Siamo una squadra solida, compatta, capace e, da tempo, siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida. Non mi sono sbilanciato prima con la stampa, non per una mancanza di rispetto, ma sa a me piace essere concreto ed esprimermi a fatti compiuti. Forino ora ha bisogno di stabilità. Abbiamo subìto lo scioglimento di ben due consigli comunali. Dopo essermi fatto le ossa nel civico consesso, sono disponibile e pronto a dare alla mia comunità tutto l’impegno e la passione per rilanciare questo splendido paese che tutti noi amiamo. Ricoprirò l’incarico di sindaco, se me ne darete l’opportunità, come un buon padre di famiglia, con grande senso di responsabilità, insieme a tutti voi. Siamo una meravigliosa comunità e così dobbiamo continuare ad essere” Da. Bio

