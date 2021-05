Forino(AV). Situazione Covid, ancora 45 persone positive, ma leggero miglioramento. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri

Cari Concittadini, negli ultimi 5 giorni la situazione epidemiologica nel Comune è in leggero calo.

Sono 3 i nuovi positivi. Uno già in isolamento, in quanto convivente di persona risultata positiva nei giorni scorsi. Le altre due positività sono riconducibili a contatti avuti con persone già positive.

Si attestano a 5, invece, le guarigioni ufficialmente comunicate. Scende, così, a 45 il numero degli attuali positivi nel Comune di Forino. Invito tutti, come sempre, alla massima prudenza.

Il Sindaco dr. Antonio Olivieri

