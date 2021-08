Forino(Av) : Daniele Biondi Presidente del Consiglio di Istituto ” Ci prepariamo ad una grande ripartenza in vista del nuovo anno scolastico 2021-2022″

Abbiamo avuto il piacere di incontrare il Presidente del Consiglio di Istituto Forino – Contrada Daniele Biondi per un confronto sull’anno scolastico che verrà. ” Grazie di cuore a Bassa Irpinia per la presente. E’ davvero un piacere discutere con Voi sull’anno scolastico che verrà. Siamo ormai agli albori di questo nuovo anno scolastico 2021-2022 e credo che anche per quest’anno come quello passato, la più grande preoccupazione, sara’ sicuramente quella legata al Covid, ma certamente in maniera meno accentuata. Il nostro auspicio che i nostri alunni possano vivere il prossimo anno scolastico completamente in presenza. Come Istituzione Scolastica ci siamo davvero dati da fare con in primis la nostra valente Dirigente Scolastica Dott.ssa Angela Paletta ed il suo entourage al fine di mitigare al minimo il disagio dei nostri alunni. Merito a lei e dico anche merito ai nostri docenti, ai nostri rappresentanti di Istituto e di classe al Personale ATA. Ognuno per il proprio delicato compito , ha saputo donarsi brillantemente per la nostra Scuola di Forino e Contrada. Per tutti i nostri studenti, i genitori è stato davvero un anno complicato, ma possiamo essere soddisfatti nella totalità del risultato per essere passati quasi indenni a questa disastrosa Pandemia. Un mio particolare pensiero corre a tutti i Docenti che si sono tanto spesi per i nostri alunni in questo nuovo metodo di insegnamento chiamato “DAD”. Alla stessa maniera a tutti i genitori che hanno davvero collaborato in unione e fattivamente con ansie, paure e perplessità anche quando abbiamo avuto casi Covid in alcune nostre classi superati alacremente . Il Protocollo Covid nel suo complesso ha funzionato. Ha dato i suoi frutti grazie a tutto ed a tutti. Ora è giunta l’ alba di un nuovo anno scolastico. Ci saranno tante sfide da affrontare, ma molte da riprendere e portare a termine come la ” Sicurezza delle Scuole” un argomento che la nostra Assise Scolastica ha continuato a portare avanti, ponendola sui banchi della politica locali. Io dico che un paese, una città che non investe sui propri figli, sui propri alunni è destinata a morire. Il Nostro Consiglio di Istituto, anche in vista della nuova classe politica che si insediera’ ad ottobre al Comune di Forino, lo fara’ con forza, con convinzione e costantemente. Noi siamo qua per un unico scopo vale a dire il benessere dei nostri figli. I nostri alunni vengono prima di tutto, ed il nostro impegno per una Scuola Migliore come lo è stato con la passata Amministrazione Comunale, lo sarà ancora con più solerzia anche con la prossima che verrà su ogni bisogno scolastico dei nostri ragazzi. Ripartiamo alla grande. Daniele Biondi Presidente del Consiglio di Istituto “.

