Forino(Av) : Opere pubbliche, lo Zampino dell’Amministrazione del Dott. Antonio Olivieri nei finanziamenti delle stesse

La nostra notizia ha seguito sempre le orme della verità ed in tutto questo abbiamo sempre cercato di dare a Cesare quello che gli appartiene . In tal caso parliamo di Opere Pubbliche forinesi. Pur vero che le stesse sono partite sotto la gestione Commissariale della Dottoressa Gamerra, ma allo stesso tempo non lesiniamo a concedere i dovuti meriti alla passata Amministrazione Comunale di Antonio Olivieri e suoi passati amministratori per aver fatto convogliare a Forino i finanziamenti utili per le stesse. Alla stessa maniera non abbiamo mai lesinato di enunciare il grosso impegno che Olivieri e la sua Amministrazione in questi tre anni ha speso per Forino. Dalla messa in esercizio del Serbatoio Idrico, all ‘elettrificazione di via Scheta, alla sistemazione di diverse strade e della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, al completamento di Palazzo Rossi e Palazzo Caracciolo, a lavori straordinari per la Scuola dell’ Infanzia di Celzi, alla accurata gestione della Pandemia da Covid, alla sistemazione Pensiline p di attesa per autobus ed altro ancora. Ed ora lo zampino nei finanziamenti per lo svuotamento laminazione Vasche di decantazione di Via Vaticali e Via San Pietro, al Play Ground di Casaldamato, alla Polivalente. Meriti che all’ex Sindaco Olivieri e la passata Amministrazione bisogna riconoscere ed abbiamo sempre riconosciuto. Ad Majora semper a chi vuole il bene di Forino e della sua gente. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo