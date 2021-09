Forino(Av) : VERSO LE ELEZIONI. Lista Prospettive Iannaccone Sindaco. Antonio Riccardi il volto dell’esperienza in una lista di cambiamento

Spulciando i nominativi dei Candidati Consiglieri nella Lista Prospettive Iannaccone Sindaco, ci si accorge della presenza anche di persone che hanno fatto della loro esistenza, una presenza costante e perenne in mezzo alla gente. Ciò anche grazie al nobile e prezioso lavoro svolto quotidianamente al servizio delle persone. Questa è l’immagine di Antonio Riccardi persona amica di tutti, pronto a dare consiglio a tutti ed a mettersi a disposizione di tutti. Genitore esemplare è forse il più decano degli Artigiani forinesi. Ha svolto e svolge la sua attività con perizia e costanza sin dalla giovane età. La sua riconosciuta ed apprezzata bravura lo ha portato alla collaborazione per 12 anni con la Società Autogrill di Milano.

Ha eseguito importanti lavori con la Soprintendenza alle Belle Arti di Napoli per circa 22 anni. Presidente per molti anni dello storico Circolo “Il Cimento”

è iscritto alla Società Operaia di Forino. Amante del suo lavoro e della natura, è persona dotata di attenzione verso i problemi civici e di saggezza antica. Ha aderito da subito ed entusiasticamente alla compagine PROSPETTIVE FORINO. La sua competenza, la sua ragionevolezza saranno doti essenziali di cui potranno ben fruire Forino ed i forinesi tutti. Daniele Biondi

