Genoa-Napoli 1-2: il gol della vittoria del Napoli è di Petagna

Partita più sofferta del previsto quella giocata dal Napoli di Luciano Spalletti, che grazie alla vittoria di Marassi si porta a sei punti in classifica dopo due giornate battendo un tenace Genoa per 2 reti a 1. Non basta il pareggio del giovane Cambiaso, che realizza il primo gol in Serie A pareggiando il gol messo a segno da Fabian Ruiz nel primo tempo. All’84’ minuto è però Petagna a decidere l’incontro, con una grande incornata che fissa il punteggio sul 2 a 1 finale. Resta a secco di punti il Genoa dopo 180′, ma la prestazione contro il Napoli lascia ben sperare Ballardini, che ha visto i suoi crescere dopo la pesante sconfitta patita contro l’Inter.

