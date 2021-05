Governo, al Sottosegretario all’Interno SIBILIA la delega ai Vigli del Fuoco, servizi elettorali e demografici, finanza locale”

Il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia ha ricevuto dal ministro Lamorgese la delega ai Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, oltre alle importanti competenze relative ai servizi elettorali e demografici e alla finanza locale e quelle in materia di antiusura, antiracket e tutela delle vittime dei reati mafiosi e dei reati intenzionali violenti. “Continuerò con sempre maggiore impegno e costanza a battermi per la completa valorizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un lavoro già impostato nella precedente esperienza di Governo. Ringrazio il ministro Lamorgese per l’ampia fiducia accordatami, anche attribuendomi le ulteriori importanti deleghe” – questo il commento del sottosegretario SIBILIA, che ha ringraziato via social media la Ministra Lamorgese.

