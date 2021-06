i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino sequestrano oltre 1000 q di legna da ardere

i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino, a seguito di servizi mirati inerenti il monitoraggio del corpo idrico denominato “Vallone Lanzilli” (affluente del fiume Sabato), hanno deferito in stato di libertà il titolare di una ditta che, in località boschiva del comune di Serino, ricadente in area sottoposta a vincolo idrogeologico e nel perimetro del Parco Regionale dei Monti Picentini, depositava circa mille quintali di legna da ardere, proveniente dall’attività commerciale della ditta, senza alcun titolo abilitativo. L’area interessata, unitamente alla legna stoccata in più cumuli, è stata sottoposta a sequestro.

