Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Ciampi incontra l’Irpinia. Giovedì 15 e venerdì 16 luglio dalle 17 alle 20

Giovedì 15 e venerdì 16 luglio dalle 17 alle 20 sarò presente al Circolo della Stampa di Avellino (corso Vittorio Emanuele, palazzo della Prefettura) per incontrare i cittadini, gli attivisti, gli amministratori i sindaci e i media per confrontarmi direttamente su questi mesi di impegno in Consiglio Regionale.

Da cittadino tra i cittadini credo che ora come non mai, mentre proviamo ad uscire dalla pandemia con il suo carico di problemi sociali ed economici, c’è bisogno incontrarsi e parlarsi.

Illustrerò la mia attività istituzionale in Consiglio Regionale e nelle Commissioni Sanità, Trasporti, Aree Interne e Anticamorra e Beni Confiscati, ma anche le mie impressioni in giro per l’Irpinia in occasione delle mie visite agli amministratori comunali, alle associazioni che operano sul territorio e alla gente comune.

Ma soprattutto sarò in ascolto dei cittadini per raccogliere i loro suggerimenti e le loro proposte, per individuare obbiettivi comuni. Io ci sono e ci sarò sempre per l’Irpinia.

