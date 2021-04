Il Liceo “E. Medi” di Cicciano partecipa alla finale del Festival Cinefrutta di Giffoni della sana alimentazione

“Se ti piace la frutta mangia quella giusta” è Il titolo del corto che partecipa alla finale in modalità online del 5 maggio di Cinefrutta 8° edizione 2021 del Festival della sana alimentazione di Giffoni.

Il progetto è nato all’interno del Pon “penna e tastiera” con il coordinamento del docente ed esperto D’Avanzo Michele. Gli alunni protagonisti sono Napolitano Venera, Pisapia Antonia e Napolitano Caterina.

La scuola, oggi, dichiara il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Iossa, deve porre una riflessione seria e cosciente verso queste dinamiche e sul concetto di “cibo sano”.

La corretta alimentazione, come tutela del diritto alla salute, è argomento interconnesso con il rispetto per l’ambiente. L’uso eccessivo di pesticidi e diserbanti annulla i benefici del cibo sano.

Oggi siamo arrivati ad un punto di non ritorno: il valore di “sano” è falsato dai miti pubblicitari. Si innesta in questo meccanismo comunicativo dei media, da una parte, un inganno e, dall’altra, una crescente povertà culturale ed educativa.

Le riflessioni sul cibo sano devono diventare nucleo tematico di un valore civico da riscoprire.

Ecco in allegato il video



