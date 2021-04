IL NOLA BATTE DI MISURA L’AFRAGOLESE: AI BIANCONERI LA SFIDA SALVEZZA

Vittoria fondamentale del Nola 1925 in trasferta contro l’Afragolese sul neutro di Cardito. I ragazzi di mister Campana, nonostante le pesanti assenze a difesa di Russo ed Esposito, dovevano

riprendersi dopo i due stop contro Formia e Torre e riprendere la corsa salvezza. Spazio in difesa a Pantano e Baratto, supportati sulle fasce da Angeletti e Sannia. Tridente di centrocampo con Gassama, il ristabilito Acampora e Caliendo, a supporto di Esposito-Alvino-D’Angelo. La gara si mostra subito tesa e bloccata. Nella prima frazione le uniche azioni degne di nota sono una punizione dal limite non sfruttata al meglio da Di Girolamo e un’incursione di Gennaro Esposito stoppata all’ultimo passo da Tommasini. Nella seconda frazione di gara le squadre accelerano ma le difese reggono bene, soprattutto al 57′ quando Pantano è provvidenziale in area piccola sulla volè di Fava che viene deviata in corner. Gli equilibri si rompono al 79′: lancio millimetrico del neo entrato Rizzo a scavalcare la difesa dell’Afragolese, Alvino scappa dietro a tutti e con un dolce pallonetto al volo batte Sorrentino. La gara si mette in discesa per il Nola che soffre per gli ultimi 10′ ma riesce a portare a casa il bottino pieno. I bianconeri ora si posizionano a ridosso della salvezza diretta (-1), in attesa delle altre importanti sfide salvezza.

IL TABELLINO

Reti: Alvino 79′ (N).

Afragolese: Sorrentino, Liguori (63′ Costantino), Farinola (87′ Tarallo), Di Girolamo, Carrotta (80′

Marzullo), Fava Passaro, Ceparano, Silvestro (46′ Energe), Tommasini, Viscovich (63′ Camara). A

disposizione: Esposito, De Rosa, Recupero, Bruno. Allenatore: Nello Di Costanzo.

Nola 1925: Fasan, Angeletti, Sannia A., Caliendo, Baratto, Pantano, Alvino, Acampora, Esposito(65′ Rizzo), Gassama, D’Angelo. A disposizione: Torino, Sannia S., Vaccaro, Ruggiero, Allegretta, Sellitti, La Monica, Corbisiero. Allenatore: Rosario Campana.

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido (guardalinee Rispoli di Locri e Ranieri di Milano).

Note: ammoniti Carrotta e Fava Passaro per l’Afragolese, ammonito Rizzo per il Nola.

