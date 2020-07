Il portavoce Sud Italia de La Rete Ivano Manno appoggia il Comitato “Nessuno tocchi l’Irpinia”

Il portavoce Sud Italia del movimento La Rete, Ivano Manno, si schiera al fianco del Comitato “Nessuno tocchi l’Irpinia” per dire No alla costruzione del biodigestore sul territorio di Chianche.

“L’area a vocazione vitivinicola, caratterizzata dalla produzione del Greco di Tufo, non può essere stravolta da imposizioni provenienti dall’alto senza aver tenuto conto della volontà e dell’autodeterminazione dei territori”, afferma il portavoce.

“Per questo – conclude Manno – aderiamo come movimento a tutte le iniziative volte a far sentire la voce dei territori verso gli organi governativi ed invitiamo tutti i sindaci e le amministrazioni comunali affinché una sola voce si alzi dall’Irpinia per impedire questo ed altri futuri scempi”.

