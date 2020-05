Imprenditrice irpina sfida la crisi in tempi covid e lancia una linea di cosmetici

Quando il sogno incontra una passione costata anni di formazione e sacrifici, speranze, delusioni e determinazione. In tempi di Covid 19 quando tutti sono alla ricerca disperata di normalità ed altri schiacciati dalla crisi, una giovane imprenditrice irpina, Marika Zirilli, decide di lanciare la sua linea di cosmetici, dando vita a Kalós Cosmetics. Una gamma di prodotti di qualità totalmente Made in Italy disponibile online su una piattaforma e-commerce, la prima grande sfida di Marika Zirilli lanciandosi al grande pubblico. Inoltre a breve ci sarà un rivenditore ufficiale in un punto vendita a Mirabella Eclano, che è pronto a diventare un punto di riferimento del beauty per il territorio.

Una dimostrazione di coraggio, di determinazione e di spirito imprenditoriale, tutta al femminile, in un momento storico che non dà tregua agli imprenditori e che per alcuni, segna un punto di inizio o per meglio dire, di ripartenza.

“C’è chi mi dice è un azzardo, ora in pieno Covid, chi mi parla di scommessa – dice Marika Zirilli – io voglio scommettere, sul lavoro, su un mio sogno, su un’Italia che deve ripartire e i primi a crederci e tentare dobbiamo essere noi giovani. Dopo ogni grande crisi c’è sempre una rinascita e voglio credere fortemente che non facendoci abbattere ma adoperandoci per costruire ne usciremo. Sono convinta che se ci mettiamo in gioco i risultati arriveranno, soprattutto portando avanti il valore del Made in Italy, in questo momento l’Italia deve alzare la testa e investire sulle proprie risorse e qualità, proprio come noi giovani imprenditori”.

Kalós Cosmetics è il frutto di un lungo percorso fatto di tenacia, che come tutte le favole nasce per caso, da un sogno in una cala di una delle città più belle d’Italia. Perché Marika è irpina, ma ha origini siciliane.

Diplomata come estetista, Marika è specializzata nei trattamenti viso e corpo, sempre alla ricerca di nuove tecniche e di prodotti cosmetici di qualità, ed è proprio così che nasce l’idea di realizzare un proprio brand che viene fuori da un’accurata selezione di materie prime, di estratti vegetali, oli preziosi, peptidi e tanti altri, per garantire l’alta qualità dei prodotti, rigorosamente made in Italy.

“Ho iniziato ad accostarmi al mondo del benessere sin da ragazzina, ho sempre preferito scegliere per me e per le persone care (e alcune molto molto sensibili per via delle chemio terapie) cosmetici adatti – continua Marika Zirilli – senza seguire la moda del momento, ma valutando ogni prodotto per i suoi ingredienti e la sua efficacia. Così in questo periodo, in cui mi sono dovuta fermare per via di quello che stiamo vivendo, ho interrotto il lavoro da estetista e mi sono lanciata in questa sfida, ci pensavo da un po’ di tempo ma ora ho deciso di mettermi davvero in gioco”.

