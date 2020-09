Incidente a Mirabella Eclano, auto si schianta contro cancello

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo le ore 02’30 della notte appena trascorsa, è intervenuta a Mirabella Eclano, in via Basso, per un incidente stradale il quale ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva contro un cancello in muratura di un’abitazione del posto, abbattendolo parzialmente. Il ragazzo alla guida è rimasto ferito ed è stato trasportato presso l’ospedale di Ariano Irpino dai sanitari del 118 intervenuti, per le cure del caso. Danneggiato anche un tubo del gas metano, subito messo in sicurezza insieme all’intera area.

adsense – Responsive – Post Articolo