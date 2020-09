Incontro elettorale della candidata Maria Elena De Gruttola, alla presenza dell’On.le Bobo Craxi e del segretario nazionale del Psi Enzo Maraio

Martedì 15 settembre 2020, alle ore 17:00, in piazzetta Ettore Scola ad Ariano Irpino, Maria Elena De Gruttola, candidata alle Regionali come capolista del Psi, nella provincia di Avellino, terrà un incontro, insieme all’On.le Bobo Craxi ed al segretario nazionale del Psi Enzo Maraio, durante il quale si dialogherà sullo stato dell’arte del Partito Socialista, sul referendum costituzionale e sulle elezioni del 20 e 21 settembre.

– “Sono momenti come questi che servono alla politica per scendere di nuovo nelle strade ed ascoltare la gente, che ultimamente è molto lontana dalle scelte istituzionali. La situazione post pandemia non ha di sicuro agevolato, ma nonostante le difficoltà sono riuscita ad accogliere le istanze delle persone, sentirne addirittura il calore e la voglia di ricominciare. Sarà poi l’occasione per potersi confrontare con la guida di un partito storico ma con una forte spinta innovatrice.” Ha affermato la candidata De Gruttola

adsense – Responsive – Post Articolo