Inizia il percorso di Marigliano Energia. Venerdì 28 maggio si terrà la conferenza di presentazione in streaming

Marigliano Energia è il primo fornitore di energia elettrica e gas naturale – per case ed aziende – dell’area territoriale comprendente il mariglianese e i paesi limitrofi. ME – acronimo di Marigliano Energia – vanta un’ esperienza pluriennale nella vendita – in particolare – sul territorio

campano, in cui è presente con uffici e sede legale che consentono ai clienti di interfacciarsi in maniera diretta col proprio fornitore, senza intermediazioni.

Oltre al risparmio, i punti focali di ME sono: l’utilizzo dell’energia verde proveniente da fonti rinnovabili – il green sostenibile che rappresenta il presente ed il futuro delle economia globale; la trasparenza in bolletta; la fidelizzazione del cliente attraverso l’assistenza continua.

ME, inoltre, si propone di superare la barriera della vendita di commodity a favore, piuttosto, della creazione di una community, dove il cliente sarà il protagonista e il collante sarà la trasparenza.

Marigliano Energia è uno stile di vita indispensabile per avere un futuro migliore, per tutti; con le scelte di oggi, ciascuno di noi contribuisce a plasmare il mondo di domani. Unisciti al cambiamento, scegli #ME.

adsense – Responsive – Post Articolo