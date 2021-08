INPS: Al via la riapertura del Fondo Credito, adesioni fino al 20.02.2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.186 del 5.8.2021 il regolamento che apre i termini per l’adesione volontaria al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conosciuto come Fondo Credito. Il fondo è alimentato da una trattenuta sugli stipendi dei lavoratori pubblici, è dunque, autofinanziato e non grava sulla fiscalità generale.

La riapertura alle adesioni, da tempo attesa, riguarda in particolare:

i dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche non iscritti alle casse pensionistiche o ai fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica;

i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche che non fruiscono di trattamenti pensionistici a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica;

i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica.

Il Fondo mette a disposizione degli iscritti servizi di credito e di welfare, con prestazioni quali:

mutui e prestiti a tassi agevolati;

formazione e istruzione dalla scuola primaria ai master universitari;

prevenzione e salute;

prestazioni per persone non autosufficienti;

politiche in favore dell’occupazione;

ospitalità residenziale;

soggiorni studio e soggiorni benessere estivi.

Si informa che il termine ultimo per aderire alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui al DM 12 maggio 2021 n. 110 è il 20 febbraio 2022, ovvero entro sei mesi dall’entrata in vigore del citato decreto (20 agosto 2021). A breve l’Istituto pubblicherà una circolare con le istruzioni per l’adesione al fondo.

