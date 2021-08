Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino piange, in servizio al Nucleo Comando della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.

53enne, originario di Ripabottoni e residente a Nusco, per mesi ha lottato contro il brutto male che questa notte se l’è portato via.

Con profondo cordoglio ci stringiamo alla sua famiglia, in particolare alla moglie Patricia e ai figli Alex e Thomas, certi che il suo esempio resterà vivo nei cuori di colleghi e amici.

adsense – Responsive – Post Articolo