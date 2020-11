IRPINIA. “Diamoci una mano” la rete di solidarietà attivata durante il lockdown

“Diamoci una mano” è la rete di solidarietà attivata durante il lockdown di marzo da Arci Avellino e

Don Tonino Bello ONLUS, insieme ad Irpinia altruista, Avionica e Soma: un totale di 57 volontari che hanno continuato ad operare incessantemente in questi mesi e da oggi si rimettono a disposizione della città, ed in particolare a servizio di chi ha più bisogno. La regione Campania è stata dichiarata Zona Rossa tornando a vivere le limitazioni di movimento e le criticità legate alle misure di contenimento del contagio.

In questi giorni, in cui tanti dovranno restare a casa, pensiamo che la nostra comunità abbia il dovere di agire: rispettando le disposizioni emanate dalle autorità, ma non dimenticando chi è solo o chi non ha i mezzi.

Ed è per questo motivo che si è reso necessario far partire i seguenti servizi:

1. consegna spesa e farmaci;

2. servizio di pagamento utenze;

3. sportello di ascolto al numero 0825-1720010;

4. servizio informativo per i sussidi;

5. contact center per sostegno a minori e adolescenti;

6. servizio di mediatori alla pari per stranieri e richiedenti asilo.

Sono state attivate due linee telefoniche disponibili dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 18:00 ai

numeri 0825-455035 e 0825-461600.

Se in questi giorni difficili vuoi donare una parte del tuo tempo: contattaci o scrivici

a info@dontb.org | segreteria@arciavellino.it

