Irpinia. FISMIC-EMA : “Regia trasversale” contro la fabbrica

Opposizione alla sanzione dell’Ispettorato e conferma degli investimenti produttivi ed occupazionali, queste le ultime decisioni comunicate alle Rsu dalla Direzione della Ema di Morra de Sanctis.

La conferenza stampa della Uilm e la conferma da parte del Tribunale del licenziamento dell’ex AD della Ema – Poema sono stati gli argomenti trattati nella riunione degli iscritti della Fismic/Confsal guidati dalla Rsu Maurizio Carbone tenutasi questa mattina presso la Sede Provinciale di Avellino.

Abbiamo raccolto le preoccupazioni dei lavoratori dopo l’intervento dell’Ispettorato ed abbiamo consigliato a tutti di aspettare l’esito dell’opposizione presentata dall’Azienda ,dichiara al termine della riunione il Segretario Generale Giuseppe Zaolino.

Il danno all’immagine della fabbrica più grande dell’Alta Irpinia, merita chiarezza e verità perché i due interlocutori principali che nel 2014 inserirono i tirocini alla Ema- Poema oggi per motivi diversi non sono più protagonisti e questo fatto, a detta di molti lavoratori lascia pensare ad una REGIA TRASVERSALE contro la fabbrica . Alcuni lavoratori si sono spinti a sottolineare le contraddizioni di Altieri che si accanisce solo contro la Ema esentando altre fabbriche con lo stesso problema.

Alla Ema conclude Zaolino bisogna recuperare rapidamente tranquillità e certezza .

Abbiamo una grande opportunità nei prossimi mesi rappresentata dalla contrattazione aziendale. Dimostriamo unitariamente di essere ancora utili per i lavoratori che rappresentiamo , evitando fughe in avanti che non servono a nessuno .

adsense – Responsive – Post Articolo