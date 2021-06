IRPINIA. GRANDE SUCCESSO PER L’OPEN DAY, IERI RAGGIUNTA QUOTA 6.113 DOSI DOMANI SI REPLICA

Bilancio positivo per l’Open Day Pfizer promosso dall’Asl di Avellino nei Centri Vaccinali della provincia. Nella giornata di ieri 16 giugno sono stata somministrate 6.113 dosi, di cui 5.856 presso i 22 Centri Vaccinali territoriali impegnati nell’Open Day.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto con oltre seimila vaccini somministrati in un solo giorno. – afferma il Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante – Domani ci sarà la seconda giornata di Open Day e tutti i posti sono già esauriti, segno che i cittadini hanno voglia di vaccinarsi. L’obiettivo ora è completare la vaccinazione di tutta la popolazione: il vaccino è l’unica arma per proteggere noi stessi e gli altri”.

Ad oggi sono 328.213 le dosi si vaccino somministrate in provincia di Avellino, di cui 236.854 prime dosi e 91.349 seconde dosi, su 271.177 cittadini che hanno aderito alla Campagna Vaccinale . L’87% della popolazione iscritta sulla piattaforma regionale ha già ricevuto la prima dose di vaccino, il 33% ha ricevuto prima e seconda dose.

Si ricorda che è possibile ancora aderire alla Campagna Vaccinale a partire dai 12 anni di età iscrivendosi sulla Piattaforma regionale al link https://adesionevaccinazioni.soresa.it

