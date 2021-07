IRPINIA. “UN CERO PER SAN PIO” 7 a edizione “100 km in bici “

Dopo l’edizione in tono minore dello scorso anno a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, torna finalmente l’appuntamento con “Un cero per San Pio”, la ormai tradizionale pedalata organizzata in occasione della Festa in onore di San Pio da Pietrelcina in c/da San Fele di Montefalcione. Per l’edizione 2021 il giorno scelto per “srotolare di nuovo lo striscione d’arrivo” sarà quello di domenica 25 luglio. L’entusiasmo, le divise e le bici dei partecipanti alla manifestazione tornano così a colorare la strada che dalla contrada montefalcionese porta a Pietrelcina e ritorno. L’entusiasmo è quello dello spirito di una collaborazione consolidata, che vede insieme l’ “A.S.D. Amici in bici” di Montefalcione e il Comitato Festa in onore di San Pio: una squadra la cui tenacia e disponibilità permetterà di tagliare il nastro della 7a edizione.

Il programma della manifestazione: – Il ritrovo è previsto presso la piazzetta della c/da San Fele di Montefalcione a partire dalle ore 6.30, mentre la partenza sarà alle ore 7,00. Arrivo a Pietrelcina alle ore 10,00 circa. Seguirà la benedizione del cero e, dopo un breve ristoro, ritorno a Montefalcione. Arrivo: ore 13,0 circa – La statua di San Pio, ai piedi della quale sarà riposto il cero, farà da scenario allo scambio di doni tra gli organizzatori della festa in onore del Santo e della “A.S.D. Amici in Bici” e ai saluti finali, sempre nel rispetto delle regole di sicurezza.

