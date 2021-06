IRPINIA. Vaccini, la beffa delle prenotazioni Open Day di Giovedì. Pochi minuti e si esauriscono le dosi

Sono già esaurite le prenotazioni per l’open day di giovedì 10 giugno, nei vari hub vaccinali della Provincia. Si sono aperte questa sera alle ore 22. 00, il vaccino da inoculare è il Johnson & Johnson promosso dall’Asl di Avellino. Per aderire all’Open Day era possibile iscriversi sulla piattaforma dedicata al link: http://opendayvaccini.soresa.it fino ad esaurimento posti. Pochi minuti, neanche il tempo di inserire i dati per alcuni utenti, che hanno trovato già tutto esaurito, lasciando indignati tanti che avevano cercato di aderire.

