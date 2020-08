Irpiniambiente: 13 agosto ore 12 Sit In dinanzi la sede di via Cannaviello

Domani, giovedì 13 agosto ore 12, sit in di protesta dinanzi la sede della società Irpiniambiente in via Cannaviello ad Avellino. La manifestazione è indetta da Uil, Cisl, Ugl e Fiadel in seguito alle difficoltà che stanno vivendo i lavoratori: la situazione debitoria dei comuni nei confronti di Irpiniambiente purtroppo non è cambiata e le condizioni finanziarie della società ricadono sui dipendenti a cui gli stipendi vengono corrisposti in ritardo e incompleti.

adsense – Responsive – Post Articolo