ITALIA. Arriva il vaccino Janssen della Johnson & Johnson, ma negli USA viene chiesta la sospensione

Bem 184mila le dosi del vaccino Janssen della Johnson & Johnson che arriveranno nel pomeriggio all’hub della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta del primo lotto del vaccino statunitense che giunge in Italia”. Ad affermarlo il Commissariato all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Nello stesso tempo si apprende dal New York Times che la Fda statunitense chiederà la sospensione del vaccino Janssen a seguito di alcuni gravi casi di coagulazione, per consentire un supplemento di indagine.

