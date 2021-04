L’ On. Luciano Schifone e Giuseppe Alviti (F.d.i):”Il partito Fratelli d’Italia da sempre vicino al comparto della sicurezza privata, urge nuovo Ccnl”

Subito un nuovo Ccnl per la categoria e più tutele economiche e giuridiche per gli operatori della vigilanza privata è quanto chiesto dagli esponenti napoletani di Fratelli di Italia On. Luciano Schifone e Giuseppe Alviti già anche Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate.

Obiettivamente l’aggiornamento del contratto consente di rivalutare sia le istanze dei lavoratori che delle aziende del settore ,spiega il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti e il tutto a vantaggio della qualità di un servizio sempre più richiesto da cittadini ed imprese e le cui esigenze cambiano con la velocità con cui in questo periodo cambia la società nella quale viviamo.

Fratelli d’Italia ha sempre avuto a cuore questo comparto e il tema della sicurezza integrata. Sicuramente gli operatori della sicurezza privata sono molto esposti ai rischi di contagio, lavorando a contatto con molte persone.

Non sta ovviamente a noi indicare le priorità che spettano agli organi tecnici sanitari. Piuttosto possiamo rappresentare delle situazioni da valutare a cui magari non si è ancora prestata attenzione, al netto dei servizi pubblici essenziali ha concluso l’On Luciano Schifone.

