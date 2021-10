Con la lista Insieme per Lauro il candidato sindaco Rossano Sergio Boglione al 70 % dello spoglio è in vantaggio di diverse centinaia di voti su Moschiano con la lista Lauro in Volo. Si prospetta la fascia tricolore per l’ex vice sindaco di Antonio Bossone, sindaco sfiduciato.

adsense – Responsive – Post Articolo