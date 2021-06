LEGA AVELLINO, UGO GRASSI: “GENEROSO CUSANO È IL NUOVO VICE COORDINATORE PROVINCIALE. CON LUI AL LAVORO IN VISTA DELLE PROSSIME AMMINISTRATIVE IN IRPINIA”

“Generoso Cusano è il nuovo vice coordinatore della segreteria provinciale di Avellino”. Ad annunciarlo è il senatore Ugo Grassi che ieri, alla presenza del segretario regionale on. Valentino Grant, ha riunito i componenti del coordinamento provinciale presso la segreteria di Avellino. “D’intesa con il coordinatore regionale Valentino Grant ho provveduto alla nomina di Generoso Cusano come vice coordinatore provinciale. Cusano, nell’ottica dell’inclusione e della rappresentanza delle istanze irpine, mi affiancherà nella campagna di ascolto e per mettere a sistema azioni concrete a seguito delle numerose sollecitudini che ci vengono rappresentate quotidianamente dai territori, delle associazioni e dai cittadini. Un ulteriore step per la crescita della Lega in Irpinia in vista delle prossime sfide amministrative”.

Conclude il coordinatore provinciale della Lega irpina sen. Ugo Grassi.

