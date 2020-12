M5S, Iovino: “Rimborsi a studenti Campania che non hanno usufruito delle mense universitarie in lockdown

L’annuncio del deputato: “Grande risultato dopo interrogazione parlamentare, grazie alla sensibilità del presidente Adisurc”

“Agli studenti degli Atenei della Campania che, a seguito delle prescrizioni previste per il contrasto dell’emergenza pandemica, non hanno potuto usufruire della mensa universitaria durante la prima fase di lockdown, sarà restituita la quota pasto prevista per quel periodo. Un risultato importantissimo, a seguito anche di un’interrogazione parlamentare da me presentata. Una vittoria per tantissimi studenti che, non avendo grosse risorse economiche, fanno enormi sacrifici per proseguire il proprio percorso di studi e che oggi hanno la possibilità di vedersi riconosciuto un risarcimento per un servizio di cui non hanno usufruito. In tantissimi, che hanno già beneficiato in questi giorni del rimborso, mi stanno scrivendo in queste ore, ringraziandomi per aver seguito le loro istanze. Una battaglia di buonsenso che sono orgoglioso di aver portato avanti al fianco dei nostri ragazzi”. Lo annuncia il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino.

“Per il rimborso delle quote pasto è stata finanziata una somma pari a 1.437.661 euro. Gli studenti interessati, in possesso dei necessari requisiti, potranno avanzare richiesta attraverso il portale dell’Adisurc. Ringrazio il presidente dell’Adisurc, Domenico Apicella, che ancora una volta ha dimostrando enorme sensibilità per gli studenti, che si è attivato fin da subito perché fosse riconosciuto un palese diritto a tantissimi studenti”.

