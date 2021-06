Marigliano, dopo 19 anni il campo sportivo apre i cancelli. Il sindaco Peppe Jossa: “Da oggi lo sport gioca in casa”

Inaugurato questa mattina il nuovo campo sportivo, interessato negli anni da un progetto di ristrutturazione rimasto poi ostaggio di una vertenza con la ditta che ha eseguito i lavori.

In pochi mesi l’amministrazione guidata da Peppe Jossa ha risolto il contenzioso ed ha spianato la strada alla riapertura dell’impianto nel quale si allena la Mariglianese, la squadra di casa in corsa per la conquista della serie D, e che costituisce il punto di riferimento per chi pratica sport in città.

La struttura è stata realizzata in erba sintetica, misura 65 x 105 metri ed ha ottenuto l’omologa dalla Lega Nazionale Dilettanti. Nella giornata di ieri è anche giunta in municipio la certificazione della FGCI che abilita fino al campionato di eccellenza il terreno di gioco di calcio ad 11.

“Oggi è una giornata di festa per la nostra comunità – ha detto il sindaco Peppe Jossa durante la cerimonia di inaugurazione – apriamo le porte del nostro campo sportivo al quale siamo tutti legati anche per ragioni affettive. Consegniamo ai nostri concittadini un’opera che attendevano da troppo tempo. Il mio pensiero va ai tanti ragazzi, ai tanti atleti, alle tante associazioni che con sacrificio mettono a disposizione il proprio tempo per lo Sport: fino ad oggi sono stati costretti ad emigrare ma non si sono mai fermati. Da oggi i loro sogni ed i loro progetti potranno essere realizzati di nuovo a casa”.

“Un grande passo in avanti ma non ci fermiamo – ha aggiunto l’assessore allo sport Felice Mautone – abbiamo già le risorse per poter realizzare gli spalti. Dopo 19 anni un pezzo importante della storia della nostra città diventa fruibile ed a disposizione dei tanti nostri giovani che praticano attività sportive”.

