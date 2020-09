Marigliano, Peppe Jossa è sindaco al primo turno: “Marigliano prima di tutto, premiato il nostro progetto”

“La città ha premiato il nostro progetto che ha messo Marigliano prima di tutto. Ringrazio i cittadini per la fiducia e tutti i candidati per l’entusiasmo e per il coraggio dimostrato. Nell’interesse superiore della serenità e del benessere dei cittadini abbiamo superato gli steccati ideologici ed ora ci rimboccheremo le maniche per dare subito una risposta alla richiesta di una città normale dove ognuno sarà protagonista e dove i diritti dei più fragili non saranno disattesi”: è con queste parole che Peppe Jossa ha commentato il risultato elettorale che lo ha visto uscire vittorioso dalle urne che hanno decretato un successo al primo turno con il 56,38% del gradimento, pari a 9776 voti.

Peppe Jossa è stato sostenuto da una colazione composta da Pd, Azzurra Libertà, La Città che Vogliamo ed Impegno Civico.

