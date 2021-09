Mercogliano – Accesso limitato per domenica 5 settembre al Santuario di Montevergine

La proloco di Mercogliano ha reso noto tramite un post su Facebook che nella mattinata di domenica 5 settembre, l’ accesso al Santuario di Montevergine sarà contingentato.

“Domenica 5 settembre sarà in visita al Santuario di Montevergine Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità Papa Francesco.

Si avvisa che, per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, dalle 10:30 alle 12:30 sarà interdetto il traffico veicolare in direzione di Montevergine e che in quella fascia oraria la Funicolare salirà solo se ci sarà capienza nel Santuario!”

