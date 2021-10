MONTEFORTE. Incendio sull’A16, in fiamme autotreno

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 06’00 di oggi 5 ottobre, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa al Km. 33,600, poco prima del viadotto Acqualonga, per un incendio che ha riguardato un autotreno in transito. Il pronto intervento della squadra ha permesso di spegnere le fiamme che hanno interessato solo la cabina dell’automezzo, e quindi di salvare il carico di Pannelli coibentati. L’autista proveniente da Napoli e diretto a Benevento, oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze.

