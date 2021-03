Monteforte Irpino(Av). Il Comune al fianco delle persone affette da Sindrome di Down. Il messaggio del Sindaco Giordano

Il Comune di Monteforte Irpino sostiene il world Down Sindrome Day, la giornata mondiale dedicata alle persone con sindrome di down.

È un messaggio, questo, interamente dedicato alla promozione della cultura dell’inclusione: crediamo che tutti siano speciali, a loro modo, ma soprattutto crediamo che ognuno abbia una storia da raccontare.

Crediamo nelle storie che raccontano di inclusione e di cultura della diversità: il world Down Sindrome Day non è solo una data sul calendario, ma è un messaggio di speranza.

La pandemia ha inoltre accentuato la necessità di prevedere sistemi di interconnessione, non solo nell’ambito lavorativo, ma anche – anzi, in particolar modo – in quelli sociale.

Per questa ragione, promuoviamo qualsiasi tipologia di interconnessione che permetta di abbattere le barriere del pregiudizio e di innaffiare il seme dell’inclusione.

Nella giornata mondiale dedicata alle persone con Sindrome di Down, abbiamo una certezza: nessun uomo è un’isola.

