Anche quest’anno, una rappresentanza dei battenti, di Mugnano del Cardinale, ha fatto tappa nel santuario di San Pellegrino, per aprire il novenario di preghiera nella festa liturgica. In comunione ecclesiale sotto la testimonianza di due Santi martiri S. Filomena e S. Pellegrino.

Anche quest’anno il 23 agosto sarà celebrata la S. Messa in onore di S. Pellegrino martire con tutti i battenti, nella chiesa della Madonna del Carmine alle ore 20.30.

