Mugnano del Cardinale. È arrivato il giorno del Maio

È arrivato il giorno atteso tutto l’anno il 10 gennaio, oggi si festeggia la nascita di Santa Filomena e in suo onore i mugnanesi faranno la sfilata del Maio. Dalle prime luci dell’alba le campane hanno suonato a festa, è stata celebrata la santa messa e poi tutti i partecipanti sono partiti per andare in montagna. Lì trascorreranno la mattinata e dopo il classico pic nic, verso le 16.30 inizieranno a scendere in paese. La sfilata del Maio vedrà coinvolti grandi e piccoli, è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

adsense – Responsive – Post Articolo