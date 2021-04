MUGNANO. Gazebo in piazza dei volontari del Telefono Azzurro

Sabato 24 Aprile e Domenica 25 Aprile, Piazza Umberto I e Piazza Cardinale, sarà presente il gazebo con i volontari di Telefono Azzurro con “Fiori d’Azzurro” – Coltiva il seme della speranza. Scegli un fiore contro il bullismo e la violenza sui bambini.

Telefono Azzurro, Onlus nata nel 1987 con lo scopo di difendere i diritti dell’infanzia, è a disposizione per approfondire l’allarme bullismo e i temi che interessano l’infanzia, come Bullismo, Cyberbullismo, Sicurezza in rete, Bambini Scomparsi e non Accompagnati. Diamo una mano a chi ci da una mano.

