Questa sera alle ore 20 è stata celebrata la Santa Messa in onore di Maria Santissima delle Grazie, come ogni anno il 22 luglio, per ricordare che nel 1930 la Vergine salvò Mugnano da una calamità.

Al termine della funzione religiosa la statua della Madonna, preceduta dal Santissimo, è stata portata ai piedi della scala del Santuario. Si è tenuto lo spettacolo dei fuochi d’ artificio e poi la Madonna è risalita al trono centrale del Santuario.

