Mugnano – Oggi record di somministrazioni al centro vaccinale, un plauso agli operatori e al dottor Biancardi che presta soccorso a uomo colpito da infarto

A Mugnano del Cardinale oggi è stato registrato il record di somministrazioni di vaccini, oltre un centinaio le persone che in modo composto hanno atteso il loro turno e hanno ricevuto il pass della speranza. Nel pomeriggio un uomo ha purtroppo accusato un malore, è stato colpito da infarto, ma è stato prontamente soccorso dal dottor Vincenzo Biancardi, che con l’ aiuto dei Carabinieri della Compagnia di Baiano ha allertato il 118 che ha trasportato l’ uomo al PS per gli accertamenti di rito. Le somministrazioni sono poi subite ripartite. Per la cronaca il dott. Biancardi, responsabile odierno, ha calmato e fatto allontanare un facinoroso che si era alterato con i volontari presenti, pretendendo di essere vaccinato senza aver ricevuto però l’ invito di rito.

Continua così la campagna vaccinale nel baianese dando a tutti un po’ più di speranza, un plauso al personale medico, paramedico e ai volontari che con competenza e gentilezza svolgono il loro compito. (L. Carullo)

adsense – Responsive – Post Articolo