Napoli-Udinese 5-1, la squadra di Gattuso torna momentaneamente al secondo posto

Grande prestazione degli uomini di Gattuso che questa sera nell’anticipo della 36a giornata di Serie A, il Napoli batte 4-1 l’Udinese, si porta almeno per una notte al secondo posto scavalcando Atalanta e Milan in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. Tutto facile per gli azzurri che sbloccano la gara al 28′ con Zielinski e trovano il raddoppio con Fabian Ruiz al 31′. I friulani accorciano con Okaka (41′), prima di crollare sotto i colpi di Lozano (56′), Di Lorenzo (66′) e Insigne (91′).

La penultima di campionato è domenica contro la Fiorentina, che potrebbe essere la partita decisiva per il lasciapassare per la Champions League.

