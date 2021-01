NOLA. Ecco quanti sono i positivi al COVID ricoverati nell’ospedale cittadino

All’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, i positivi ricoverati sono attualmente sette, che vanno dai cinquanta ai settant’anni. Tutti e sette sono sotto ventilazione meccanica a pressione positiva continua (in inglese CPAP, acronimo di Continuous Positive Airway Pressure) ma in buone condizioni di salute.

I pazienti si trovano nel reparto dedicato al covid. La situazione di emergenza vissuta pochi mesi fa dal nosocomio nolano pare lontana e si spera possa rimanere tale. Il pronto soccorso ordinario infatti, funziona normalmente. Si raccomanda comunque di recarsi all’ospedale solo in casi di effettiva necessità o gravità, ma quello che conta è che la struttura stia riuscendo a garantire le cure anche ai pazienti ordinari.

Per adesso si è ritenuto di non portare a termine i lavori iniziati due mesi fa per non mettere in difficoltà euro reparti che sarebbero poi stati interessati dalle modifiche, ma se la situazione dovesse peggiorare, la predisposizione del piano sarebbe ripresa e portata a termine.

Per adesso bisogna solo continuare ad essere responsabili e incrociare le dita.

Felice Sorrentino

adsense – Responsive – Post Articolo