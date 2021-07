NOLA. Emanuela Russo del “MASULLO-THETI” vince per la regione Campania i giochi della chimica 2021

La studentessa camposanese dell”ITCSG “Masullo-Theti” ha raggiunto il primo posto regionale dei giochi della chimica 2021, totalizzando ben 82 punti con 13 punti di distacco rispetto alla seconda classificata. In gara per la categoria (riservata agli alunni frequentanti istituti tecnici, settore tecnologico chimica materiali e biotecnologie). Entrerà di diritto alla finale nazionale, che dovrebbe svolgersi in presenza, a Roma, probabilmente in autunno. Tali competizioni hanno lo scopo di stimolare tra i giovane l’amore verso tale disciplina. Si ringrazia la dirigente scolastica per aver concesso agli alunni la partecipazione all’evento e la professoressa Maria Assunta Oliviero per aver seguito in modo magistrale gli alunni.

