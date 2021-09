Nola, Giornata Plastic Free. Venti volontari impegnati.

Circa venticinque buste prodotte con oltre trecento chili di materiale raccolto tra vetro, plastica e rifiuti indifferenziati.

È il risultato della mattinata trascorsa oggi a Castelcicala all’insegna della salvaguardia ambientale promossa da Legambiente in occasione della Giornata Nazionale “Plastic Free”.

Venti i volontari impegnati, oltre i bambini, che hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa patrocinata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Minieri con l’assessore all’ambiente Francesco Pizzella.

“È stato un momento importante per la nostra comunità – ha dichiarato Pizzella – e dal grande valore educativo. Sicuramente continueremo in questa direzione promuovendo nuove e continue occasioni di promozione per la tutela ambientale”.

“Sono iniziative che vanno ripetute con cadenza periodica perché responsabilizzano la comunità – aggiunge il sindaco Gaetano Minieri – la collaborazione dei cittadini, soprattutto quando si parla di pratiche ambientali, è fondamentale. Se viene a mancare ogni sforzo messo in campo dall’amministrazione comunale risulta vano. Ringrazio i volontari di questa mattina per il lavoro svolto e sono certo che è solo l’inizio del percorso insieme”.

