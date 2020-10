NOLA. Il sindaco Gaetano Minieri è guarito. Tampone negativo al Coronavirus

Buone notizie dalla città dei Gigli, la fascia tricolore è guarita dal Covid 19. E’ lo stesso primo cittadino bar annunciare la buona notizia in un post su Facebook essendo risultato negativo al tampone di controllo. Infatti con le nuove disposizioni per la guarigione non occorrono più due tamponi positivi consecutivi ma uno. Ecco quanto annunciato:

“Stamattina ho saputo di non essere più positivo al virus SarsCov 2: con la nuova normativa è sufficiente un solo tampone negativo per poter tornare a vivere una vita quasi normale; infatti bisogna sempre rispettare le regole dettate dal DCPM in materia di prevenzione del contagio.

Questi 18 giorni di “solitudine assistita” mi hanno fatto molto riflettere e sono già a lavoro con maggiore grinta a tentare di bene amministrare questa Città.

Ringrazio quanti hanno avuto un pensiero di affetto per me, dai cittadini, ai miei amici, la maggioranza e la minoranza in Consiglio Comunale di questa Amministrazione che con la loro vicinanza hanno dimostrato che lo scontro è e rimane sempre e solo politico, i rapporti personali sono altra cosa (l’insegnamento del nostro SANTO PAOLINO vive ogni giorno nei nostri cuori)”.

