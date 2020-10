Nola – La Diocesi di Nola prega per don Leonardo, positivo al Covid 19

Il Vescovo di Nola Monsignor Francesco Marino ha invitato tutti a pregare per una pronta guarigione di don Leonardo.

“Carissimi vi scrivo per chiedervi di unirvi a me nell’affidare al Signore la salute di don Leonardo, che in questo momento combatte contro il Covid-19. Siamo preoccupati , ma non dobbiamo perdere la speranza. Con un cuor solo, insieme alle nostre comunità parrocchiali, e in comunione con la Chiesa albanese, chiediamo al Signore di poter riavere tra noi al più presto il caro Leonardo. Sia la nostra preghiera l’abbraccio che sostiene lui e i suoi familiari in questo momento difficile. Al momento, don Leonardo, ricoverato allo Spallanzani, è stabile e supportato con ventilazione non invasiva.

Vi chiedo di pregare per lui”.

