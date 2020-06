NOLA. Pubblicata la sentenza del Tar Campania che ha rigettato il ricorso contro il dissesto presentato dalle opposizioni

E’ stata resa pubblica la sentenza da parte del Tar Campania a cui si era rivolto l’opposizione del Comune di Nola contro la delibera consiliare di dissesto votata dalla maggioranza in consiglio comunale l’anno passato. L’opposizione aveva presentato ricorso supportata da una consulenza tecnica a firma del prof. Nicola Quirino, titolare della cattedra di Finanza Pubblica presso l’Università Luiss di Roma, per provare l’errore tecnico-contabile. Niente da fare il Tar non ha nemmeno preso in considerazione, così come afferma l’opposizione: “il Giudice non ha scritto un solo rigo di motivazione sul punto recependo, peraltro acriticamente, le affermazioni dell’ente.”

“Con non poca sorpresa, ed incomprensibilmente, il Tar non ha ritenuto nemmeno di procedere alla nomina di un perito che potesse verificare la fondatezza dei dati riportati nella consulenza (nomina che era stata espressamente richiesta nel corpo del ricorso) – si legge nella nota dell’opposizione, che intanto annuncia di impugnare la stessa rivolgendosi al Consiglio di Stato

