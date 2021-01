NOLA. Sentenza del Tribunale contro i dipendenti assenteisti. Condanne e assoluzioni

Erano oltre 400 episodi di assenteismo documentati dai Carabinieri della Compagnia di Nola durante indagini coordinate dalla locale Procura nell’anno 2017 e che riguardavano un terzo, dell’intero organico. dei dipendenti del Comune.

I video registrati da telecamere investigative “piazzate” dall’Arma li riprendevano mentre strisciano fino a 5 cartellini di colleghi assenti. Oggi la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in composizione Monocratica, i dipendenti imputati, rispondevano di truffa aggravata ai danni dello Stato e di false attestazioni o certificazioni. Ad essere condannati 15 dipendenti, a due anni, mentre 12 di essi sono stati prosciolti per la tenuità del fatto ovvero per essersi assentati per pochi minuti e un’altra dozzina assolti per non aver commesso il fatto.

