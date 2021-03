Nolano. Donazione sangue il 18 aprile a Saviano

Esiste ancora il dono? È possibile pensare all’altro, in questo tempo di pandemia, senza percepirlo come un rischio?

Nonostante la pandemia abbia segnato un calo delle donazioni di sangue, pensiamo che cè ancora posto per l’arte del donare…

Abbiamo bisogno degli altri, abbiamo capito che da soli non si può essere felici. Donare sangue è l’espressione della cura, del prendersi cura dell’altro amorevolmente senza nulla in cambio. È un gesto di amore sospeso.

È così che tre amiche, tre donatrici: Nunzia, Pina e Luisa per il 18 aprile vi invitano a donare col cuore per ridare colore ad una vita, in nome della solidarietà e l’altruismo.

Vi aspettano, prenotazione obbligatoria, il giorno 18 aprile 2021 presso la postazione AVIS (Avis Casalnuovo), a Saviano zona Cerreto/Aliperti (via Luca Giordano ex distributore del gas) dalle 8 alle 12.

adsense – Responsive – Post Articolo