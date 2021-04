NOLANO. L’Associazione Alba insieme alle cooperative Giulia e Aurora distribuiscono uova, colombe e campane pasquali

Nessuno è solo su questa Terra, tutti siamo indispensabili, ognuno di noi è un anello di una catena d’amore che, in questo particolare periodo storico, è ancor più forte e, se ogni essere umano riuscirà ad essere consapevole del ruolo e dei compiti che svolge su questo pianeta anche il virus più temibile potrà essere sconfitto.

Con questo spirito che da sempre li accompagna, anche per Pasqua l’Associazione Alba insieme alle cooperative Giulia e Aurora attraverso la loro rete sociale, presente ed operativa sul territorio da oltre vent’anni, distribuiranno Uova, Colombe e Campane di cioccolata a tutte quelle persone meno fortunate.

Il presidente Domenico Toppi ringrazia tutti i sostenitori e donatori per la loro sempre disponibilità e vicinanza.

