Ne danno il triste annuncio i figli Ersilia, Antonietta, Carmela, Elia, Pellegrino, i generi Orazio Pedalino, Giovanni Esposito e Luigi Palumbo, le nuore Costantina Napolitano e Anna Maria Erricolo, la sorella Giuseppina, la signora Irina, nipoti e parenti tutti. La funzione religiosa in forma privata avrà luogo il 25 febbraio alle ore 15,30 in via Savonarola 11 Avella con dispensa delle visite a Casa per le norme COVID 19 in vigore.

